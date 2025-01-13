ВС РФ освободили Песчаное в ДНР

В Минобороны РФ уточнили, что также подразделениями группировки за сутки нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.