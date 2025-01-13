ВС РФ освободили Песчаное в ДНР

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что также подразделениями группировки за сутки нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял свыше 615 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль MaxxPro американского производства. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 155-мм гаубица М777 производства США», — уточнили там.