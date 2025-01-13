ВСУ за сутки потеряли до 515 военных в зоне Западной группировки

«Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой Народной Республики.