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ВСУ за сутки потеряли до 515 военных в зоне Западной группировки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне ответственности Западной группировки ВС РФ составили до 515 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой Народной Республики.