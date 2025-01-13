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ВСУ потеряли за сутки до 210 военных из-за действий группировки «Восток»

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 210 военных, танк, броневик и пять автомобилей результате действий Восточной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании», — отметили в Минобороны.