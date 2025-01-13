«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, боевая бронированная машина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.