Бойцы «Севера» нанесли поражение ВСУ в районах Липцы и Волчанска

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — говорится в сводке военного ведомства.