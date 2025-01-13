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Бойцы «Севера» нанесли поражение ВСУ в районах Липцы и Волчанска

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — говорится в сводке военного ведомства.