Су-34 в ходе СВО впервые в боевых условиях успешно применил «Кинжал»

«Экипаж самолета Су-34 под командованием полковника Максима Стефанова в ходе специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс “Кинжал”», — говорится в статье, посвященной заслуженному летчику-испытателю РФ Герою России полковнику Стефанову.
О применении «Кинжала» с Су-34 в ходе спецоперации ТАСС сообщил в 2023 году.
О комплексе
«Кинжал» — это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Ранее сообщалось, что под «Кинжалы» должны быть оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.
Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжал» назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.
В качестве носителя ракеты выступает сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К. Как заявляли эксперты, каждый взлет самолета МиГ-31К с ракетами «Кинжал», который фиксировался спутниковой разведкой НАТО, приводил к объявлению воздушной тревоги на Украине.