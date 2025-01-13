Су-34 в ходе СВО впервые в боевых условиях успешно применил «Кинжал»

Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжал» назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.