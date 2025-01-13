Армия России взяла под контроль село Песчаное в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике.
Занять село бойцам удалось в результате решительных действий.
Бойцы «Северной» группировки продвинулись в Харьковском направлении
Военнослужащие группировки «Север» нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска и села Липцы Харьковской области.
ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
В зоне действия группировки «Запад» потери ВСУ достигли 515 человек
Подразделения «Западной» группировки продвинулись вперед, нанеся поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское ДНР.
Противник потерял до 515 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, а также склад боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Военнослужащие группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Новомарково, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка ДНР.
«Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Центр» нанесла удар 10 бригадам противника
Подразделения «Центральной» группировки войск нанесли поражение восьми механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам нацгвардии в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны за сутки составили свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, девять орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» продавили линию обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь ДНР.
Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей и 155-мм САУ «Braveheart».
Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли удар по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области.
«Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 157 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 157 районах.
Средства ПВО сбили 83 БПЛА самолетного типа, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.