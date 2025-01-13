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Украинский дрон атаковал автомобиль в курском приграничье

КУРСК, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области, ранены супруги-пенсионеры.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Очередное преступление ВСУ против мирных жителей Курской области. В Беловском районе атаке нацистского дрона подвергся гражданский автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи. Находившиеся в машине супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. У мужчины 1950 года рождения — осколочные ранения руки, у его жены 1951 года рождения — множественные осколочные ранения груди и ног», — написал он в своем Telegram-канале.