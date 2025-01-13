Украинский дрон атаковал автомобиль в курском приграничье

«Очередное преступление ВСУ против мирных жителей Курской области. В Беловском районе атаке нацистского дрона подвергся гражданский автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи. Находившиеся в машине супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. У мужчины 1950 года рождения — осколочные ранения руки, у его жены 1951 года рождения — множественные осколочные ранения груди и ног», — написал он в своем Telegram-канале.