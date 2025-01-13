В Пермском крае простились с погибшим на СВО сержантом Денисом Добренко

В поселке Верхний Будым 12 декабря проводили в последний путь уроженца поселка Верхний Будым Добренко Дениса Васильевича. О церемонии прощания с земляком сообщила глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.
Денис Добренко родился 25 сентября 1983 года. В зоне проведения СВО служил в звании сержанта на должности наводчика мотострелкового отделения.
Погиб боец 19 декабря 2024 года при выполнении обязанностей военной службы, верный военной присяге.
Елизавета Шалгинских от имени администрации округа и от себя лично выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего земляка.