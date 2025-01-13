«Отражены пять контратак противника», — сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад в районе Викторовки, Гончаровки, Гуево, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребки, Свердликово и Черкасского Поречного.
Всего за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерял почти 51, 5 тыс. человек, а за сутки — более 230 боевиков.
Ранее в этот день Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронированной и автомобильной техники ВСУ расчетом FPV-дронов центра «Рубикон» на курском направлении. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание целям.
Украинская армия атаковала позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа прошлого года. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.