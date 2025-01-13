Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Пермского края отправили в зону СВО 8 тонн гумпомощи

В посылку вошли необходимые вещи для бойцов.

Источник: пресс-служба краевого правительства

Из Пермского края в Донецкую Народную Республику (ДНР) и на Запорожское направление военнослужащим отправили очередной груз с гуманитарной помощью массой более восьми тонн. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

В посылку вошли: окопные свечи, продукты питания, инструменты, бензопилы, электрогенераторы, укрывной материал, пленка, теплая одежда, мешки и печки-буржуйки. Кроме того, в военные госпитали ДНР поступят кровати, тумбы, матрацы, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и другое.

Оказать помощь может каждый желающий. Для этого необходимо принести одежду и другие необходимые бойцам вещи в офис Фонда «Единый центр поддержки», который расположен по адресу: улица Монастырская, 57 или на склад по улице Крупской, 5д.