Жители Пермского края отправили в зону СВО 8 тонн гумпомощи

Из Пермского края в Донецкую Народную Республику (ДНР) и на Запорожское направление военнослужащим отправили очередной груз с гуманитарной помощью массой более восьми тонн. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.
В посылку вошли: окопные свечи, продукты питания, инструменты, бензопилы, электрогенераторы, укрывной материал, пленка, теплая одежда, мешки и печки-буржуйки. Кроме того, в военные госпитали ДНР поступят кровати, тумбы, матрацы, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и другое.
Оказать помощь может каждый желающий. Для этого необходимо принести одежду и другие необходимые бойцам вещи в офис Фонда «Единый центр поддержки», который расположен по адресу: улица Монастырская, 57 или на склад по улице Крупской, 5д.