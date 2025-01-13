Задержанного участника СВО с позывным «Киргиз» отпустили, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Задержанного в Ростове-на-Дону участника СВО с позывным «Киргиз» Аскара Кубанычбека отпустили на свободу, он едет в Москву на встречу с отцом, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что направил запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с задержанием Кубанычбека. По его данным, полиция задержала мужчину по старому запросу Киргизии, где он получил 10 лет тюрьмы за службу в рядах российской армии, однако после публичной огласки тогда наказание заменили. На родине Кубанычбека обвинили в наемничестве. На данный момент он является гражданином России и участником СВО. В свою очередь в управлении на транспорте МВД России по СКФО сообщили, что Кубанычбека, находящегося в международном розыске за «наемничество» по запросу Киргизии, для урегулирования возникшей ситуации передали в военную комендатуру.
«Аскар находится на свободе. Его поход в военную прокуратуру закончился торжеством справедливости, и он едет в Москву, где его ждет отец, который прилетел туда на лечение», — сказал Рогов.
По его словам, никаких законных оснований для задержания Кубанычбека не было, поэтому в отношении полицейских, которые участвовали в задержании, проведут проверку.
«Запрос из Киргизии на розыск гражданина России Кубанычбека Уулу Аскара за то, что тот сражается за Россию, по определению не может быть удовлетворён, так как противоречит российскому законодательству. Россия не выдаёт своих граждан», — подчеркнул Рогов.