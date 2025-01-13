Задержанного участника СВО с позывным «Киргиз» отпустили, сообщил Рогов

Ранее Рогов сообщал, что направил запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с задержанием Кубанычбека. По его данным, полиция задержала мужчину по старому запросу Киргизии, где он получил 10 лет тюрьмы за службу в рядах российской армии, однако после публичной огласки тогда наказание заменили. На родине Кубанычбека обвинили в наемничестве. На данный момент он является гражданином России и участником СВО. В свою очередь в управлении на транспорте МВД России по СКФО сообщили, что Кубанычбека, находящегося в международном розыске за «наемничество» по запросу Киргизии, для урегулирования возникшей ситуации передали в военную комендатуру.