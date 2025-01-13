NYT: в ВСУ признали, что попытки контратаки в Курской области провалились

По данным Минобороны РФ, ВСУ с 5 января предприняли несколько неудачных попыток контратаковать ВС РФ с целью остановить наступление российских войск на курском направлении. Только за сутки 6 января потери украинских военных составили до 485 военнослужащих. Всего за время контратаки в плен сдались 26 украинских боевиков, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.