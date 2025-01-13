NYT: в ВСУ признали, что попытки контратаки в Курской области провалились

Как отмечает издание, об интенсивности боев в Курской области «можно судить по дороге, ведущей к границе с Россией: вереница танков, бронетранспортеров и других транспортных средств растянулась вдоль дороги с уничтоженной и взорванной техникой» украинских вооруженных сил.
Собеседники газеты заявили о непрекращающихся атаках российских беспилотников, отметив, что ВС РФ начали применять новые БПЛА с управлением через оптоволоконный кабель и дальностью полета свыше 16 км.
По данным Минобороны РФ, ВСУ с 5 января предприняли несколько неудачных попыток контратаковать ВС РФ с целью остановить наступление российских войск на курском направлении. Только за сутки 6 января потери украинских военных составили до 485 военнослужащих. Всего за время контратаки в плен сдались 26 украинских боевиков, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 51 тыс. военнослужащих и 297 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.