«Красная звезда» извинилась за статью о «Кинжале» на Су-34

Как сообщает ТАСС, издание «Красная звезда» изначально написала, что «под командованием полковника Стефанова М. А.» самолет «впервые в боевых условиях успешно применил» ракету «Кинжал». Позже агентство аннулировало это сообщение, сославшись на то, что материал в газете был изменен.