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Российские военные поразили живую силу ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России поразили скопления живой силы украинских боевиков в Харьковской области с помощью боевых дронов. Об этом 13 января сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Позиции обнаружили в лесу бойцы группировки войск «Север» во время воздушной разведки. Затем операторы беспилотников точными попаданиями боеприпасов поразили живую силу противника.

Момент удара фиксировался в реальном времени средствами объективного контроля.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили спутниковый терминал связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Боевая техника также находилась в лесистой местности и была поражена сбросом боеприпаса с дрона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.