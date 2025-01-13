Позиции обнаружили в лесу бойцы группировки войск «Север» во время воздушной разведки. Затем операторы беспилотников точными попаданиями боеприпасов поразили живую силу противника.
Момент удара фиксировался в реальном времени средствами объективного контроля.
Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили спутниковый терминал связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Боевая техника также находилась в лесистой местности и была поражена сбросом боеприпаса с дрона.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.