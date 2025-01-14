Губернатор поручил усилить работу по поддержке участников СВО и их семей

Таким образом, при заключении контракта о прохождении военной службы гарантируется 4 миллиона рублей: это единовременная выплата от региона — 3 миллиона 600 тысяч рублей (установлена на срок с 1 января по 1 февраля 2025 года), еще 400 тысяч рублей — единовременная выплата от Министерства обороны Российской Федерации. Дополнительно к денежному довольствию по линии Министерства обороны РФ, от региона предусмотрены еще по 50 тысяч рублей в течение 9 месяцев. Помимо этого, в Самарской области действуют иные финансовые и нефинансовые меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего более 40 мер.