В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны России все цели уничтожены», — написал он.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, указал Богомаз.
Ранее в понедельник над регионом сбили два беспилотника самолетного типа. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.
ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.