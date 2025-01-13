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В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ

Богомаз: ВСУ пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны России все цели уничтожены», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, указал Богомаз.

Ранее в понедельник над регионом сбили два беспилотника самолетного типа. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.

ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.