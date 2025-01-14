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Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников ВСУ

В настоящее время уточняются данные о возможных повреждениях.

Источник: Аргументы и факты

Территория Тульской области подвергается массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, проинформировал глава региона Дмитрий Миляев.

Объекты противника, по предварительным сведениям, сбиты. Кроме того, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

«Сегодня ночью Тульская область подвергается массированной атаке украинских беспилотников. Работают дежурные средства ПВО министерства обороны РФ. По предварительной информации воздушные цели поражены», — написал губернатор в Telegram.

Он также отметил, что в настоящее время уточняются данные о возможных повреждениях.

«Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется. Ситуация находится на контроле», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил дело о теракте после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на дома в Котовске в Тамбовской области.