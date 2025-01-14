Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников ВСУ

Территория Тульской области подвергается массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, проинформировал глава региона Дмитрий Миляев.
Объекты противника, по предварительным сведениям, сбиты. Кроме того, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
«Сегодня ночью Тульская область подвергается массированной атаке украинских беспилотников. Работают дежурные средства ПВО министерства обороны РФ. По предварительной информации воздушные цели поражены», — написал губернатор в Telegram.
Он также отметил, что в настоящее время уточняются данные о возможных повреждениях.
«Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется. Ситуация находится на контроле», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил дело о теракте после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на дома в Котовске в Тамбовской области.