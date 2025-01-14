NTV: взятие Красноармейска поможет ВС РФ продвигаться без сопротивления

«Если русским удастся прорваться на запад мимо Покровска, то есть опасения, что они смогут продвинуться в сторону Днепропетровской области в направлении города Днепропетровска без особого сопротивления со стороны украинцев. У ВСУ было бы мало шансов остановить их», — сказал он.