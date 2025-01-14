После освобождения Красноармейска в Донецкой народной республике продвижение российских военных в сторону Днепропетровской области будет осуществляться без особого сопротивления, заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
«Если русским удастся прорваться на запад мимо Покровска, то есть опасения, что они смогут продвинуться в сторону Днепропетровской области в направлении города Днепропетровска без особого сопротивления со стороны украинцев. У ВСУ было бы мало шансов остановить их», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу N-TV.
Райснер отметил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) входит в третью линию обороны Вооружённых сил Украины, прорыв которой принёс бы ВСУ «большие неприятности».
Он добавил, что ВС РФ находятся в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
Ранее сообщалось, что в результате потери Красноармейска Киев лишится единственной на Украине шахты со «стратегическими запасами коксующегося угля».