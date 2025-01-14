Согласно заявлению Родиона Мирошника, посла МИД РФ по особым поручениям, в процессе освобождения территорий от украинских войск выявляются новые факты использования отравляющих веществ Киевом.
На освобожденных территориях находят цеха по производству химических веществ, а также склады с этими веществами. Некоторые из обнаруженных материалов имеют украинское происхождение, другие же были поставлены западными компаниями из США, Германии и ряда северных стран.
Мирошник уточнил, что речь идет о таких запрещенных веществам, как хлорпикрин и вещества на основе синильной кислоты, которые включены в список под запретом по Конвенции ОЗХО. Вдобавок к этому, были зафиксированы случаи использования ВСУ снарядов с газом CS, который применяется полицией для разгона протестующих. Этот газ вызывает раздражение глаз и затруднение дыхания. Например, такие гранаты, произведенные в США, были найдены в арсенале украинских боевиков в Мариуполе и Артемовске.
По словам Мирошника, использование этих химических веществ было массовым среди украинских боевиков, и доказательства этого продолжают находить с каждым днем, по мере освобождения территорий.
Преступления, связанные с применением химических веществ, а также другие нарушения, совершенные военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками на приграничных территориях России, находятся под расследованием прокуратуры и Следственного комитета РФ. Уже есть осужденные, а некоторые преступники ожидают приговоров.
Ранее стало известно, что украинский полковник Павло Розлач причастен к ударам по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия.