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Губернатор Миляев: в Тульской области уничтожили 16 БПЛА

Выявлены повреждения нескольких машин, хозяйственных построек, а также остекления в жилом доме.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Тульской области, проинформировал губернатор Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Миляев добавил, что после падения обломков БПЛА выявлены повреждения нескольких машин и хозяйственных построек. Кроме того, повреждены стёкла в жилом доме.

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Губернатор также рассказал, что в настоящее время находится в городе Алексине.

«Выехал в Алексин. Вместе с главой администрации Павлом Фёдоровым оценили ситуацию после атаки БПЛА», — говорится в публикации.

Ранее Миляев заявил, что Тульская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.