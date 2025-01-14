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В Пермском крае простились с 18-летним бойцом, погибшим на СВО

Александр Подгорный погиб 10 мая прошлого года.

Источник: Reuters

В Пермском крае простились с 18-летним рядовым Александром Подгорным, погибшим в ходе специальной военной операции. Печальные новости сообщили в администрации Сивинского округа.

Боец погиб 10 мая 2024 года вблизи населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Церемония прощания с военнослужащим Александром Подгорным прошла вчера, 13 января, в 12:00 в селе Екатерининское.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — написано в сообщении местной администрации.