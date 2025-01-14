В Пермском крае простились с 18-летним бойцом, погибшим на СВО

В Пермском крае простились с 18-летним рядовым Александром Подгорным, погибшим в ходе специальной военной операции. Печальные новости сообщили в администрации Сивинского округа.
Боец погиб 10 мая 2024 года вблизи населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Церемония прощания с военнослужащим Александром Подгорным прошла вчера, 13 января, в 12:00 в селе Екатерининское.
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — написано в сообщении местной администрации.