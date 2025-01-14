Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области утром 14 января

Утром во вторник, 14 января, на территории Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей губернии призвали проявлять осторожность. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«07:25 Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — сообщили в оперативном ведомстве.
Это уже второе утро подряд, когда в регионе объявляют об угрозе атаки беспилотников. Подобное сообщение поступало в 5:30 13 января.
В МЧС напомнили жителям, как себя вести в такой ситуации. Главное — не паниковать и не приближаться к подозрительным объектам. Если вы находитесь в помещении, отойдите от окон. По возможности спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом при этом запрещено.
В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.