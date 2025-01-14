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Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области утром 14 января

Самарцев снова предупредили об угрозе атаки беспилотников 14 января.

Утром во вторник, 14 января, на территории Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей губернии призвали проявлять осторожность. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«07:25 Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — сообщили в оперативном ведомстве.

Это уже второе утро подряд, когда в регионе объявляют об угрозе атаки беспилотников. Подобное сообщение поступало в 5:30 13 января.

В МЧС напомнили жителям, как себя вести в такой ситуации. Главное — не паниковать и не приближаться к подозрительным объектам. Если вы находитесь в помещении, отойдите от окон. По возможности спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом при этом запрещено.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.