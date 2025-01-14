Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области утром 14 января

В МЧС напомнили жителям, как себя вести в такой ситуации. Главное — не паниковать и не приближаться к подозрительным объектам. Если вы находитесь в помещении, отойдите от окон. По возможности спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом при этом запрещено.