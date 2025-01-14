Стало известно о попытке атаки ВСУ на предприятие в Казани

По его информации, обломки одного из сбитых дронов упали на территорию предприятия. О том, какие повреждения оно получило, информации не приводится.
Очевидцы рассказали, что слышали пролет дронов над селом Осиновка. Впоследствии раздался взрыв неподалеку от завода. На месте падения обломков есть задымление, туда направляются сотрудники экстренных служб.
Завод «Оргсинтез» — единственный в России производитель поликарбонатов, сэвилена и металлоценового полиэтилена. Он также является одним из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.