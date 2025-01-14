В Ростовской области силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 14 января.
— Этой ночью силами ПВО в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА, — сообщил врио губернатора.
По словам Юрия Слюсаря, вражеские беспилотники были сбиты над Миллеровском и Тарасовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.