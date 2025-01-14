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В Ростовской области силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 14 января.

— Этой ночью силами ПВО в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА, — сообщил врио губернатора.

По словам Юрия Слюсаря, вражеские беспилотники были сбиты над Миллеровском и Тарасовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.