Газовая цистерна загорелась под Казанью после атаки украинских БПЛА: что известно

«Возгорание цистерны произошло утром 14 января в 5:20. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы ликвидировали последствия», — рассказали в пресс-службы главы республики.
Как добавил в своем телеграм-канале Минниханов, серьезных разрушений на пострадавшем объекте нет. По его словам, все предприятия Казани работают в штатном режиме.
По данным Mash, столицу Татарстану утром 14 января атаковали дальнобойные беспилотники типа «Лютый».
Напомним, утром 14 января из-за угрозы безопасности закрыли аэропорты в Казани, Пензе, Саратове и Ульяновске. Также во вторник после нападения украинских БПЛА пострадало предприятие в Энгельсе. В Саратовской области ввели дистанционное обучение в школах двух городов.