Газовая цистерна загорелась под Казанью после атаки украинских БПЛА: что известно

Напомним, утром 14 января из-за угрозы безопасности закрыли аэропорты в Казани, Пензе, Саратове и Ульяновске. Также во вторник после нападения украинских БПЛА пострадало предприятие в Энгельсе. В Саратовской области ввели дистанционное обучение в школах двух городов.