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Газовая цистерна загорелась под Казанью после атаки украинских БПЛА: что известно

КАЗАНЬ, 14 января, ФедералПресс. В пригороде Казани после атаки БПЛА начался пожар: здесь загорелась газовая цистерна на одном из предприятий. На место ЧП экстренно выехал раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Возгорание цистерны произошло утром 14 января в 5:20. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы ликвидировали последствия», — рассказали в пресс-службы главы республики.

Как добавил в своем телеграм-канале Минниханов, серьезных разрушений на пострадавшем объекте нет. По его словам, все предприятия Казани работают в штатном режиме.

По данным Mash, столицу Татарстану утром 14 января атаковали дальнобойные беспилотники типа «Лютый».

Напомним, утром 14 января из-за угрозы безопасности закрыли аэропорты в Казани, Пензе, Саратове и Ульяновске. Также во вторник после нападения украинских БПЛА пострадало предприятие в Энгельсе. В Саратовской области ввели дистанционное обучение в школах двух городов.