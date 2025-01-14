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Бывший сотрудник ОВД из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

Во вторник, 14 января, в Каменске-Уральском простятся с местным жителем Русланом Баимовым, который погиб в мае 2024 года в зоне проведения спецоперации, при освобождении Новопокровского.

Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Руслан родился в Каменске-Уральском. Срочную службу проходил в военно-воздушных войсках, затем работал в органах внутренних дел.

Больше года назад подписал контракт с военным ведомством и отправился в зону проведения спецоперации. Представлен к ордену Мужества, посмертно.

С Русланом Баимовым простятся на Алее славы, начало в 12:00. Его похоронят на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.

«МК-Урал» ранее писал, что в Каменске-Уральском простятся с 52-летним военный Сергеем Деменевым, погибший на спецоперации 30 ноября 2024 года. Он получил смертельные ранения при выполнении боевой задачи в селе Петровка Красноармейского района ДНР.

У него остались мама, старший брат, жена и сын. Сергей ушел на спецоперацию, подписав контракт с военным ведомством.