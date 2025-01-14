Бывший сотрудник ОВД из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Руслан родился в Каменске-Уральском. Срочную службу проходил в военно-воздушных войсках, затем работал в органах внутренних дел.
Больше года назад подписал контракт с военным ведомством и отправился в зону проведения спецоперации. Представлен к ордену Мужества, посмертно.
С Русланом Баимовым простятся на Алее славы, начало в 12:00. Его похоронят на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.
«МК-Урал» ранее писал, что в Каменске-Уральском простятся с 52-летним военный Сергеем Деменевым, погибший на спецоперации 30 ноября 2024 года. Он получил смертельные ранения при выполнении боевой задачи в селе Петровка Красноармейского района ДНР.
У него остались мама, старший брат, жена и сын. Сергей ушел на спецоперацию, подписав контракт с военным ведомством.