Аэропорт Нижнекамска временно закрыли на фоне опасности атаки БПЛА в Татарстане

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что ограничения действуют с 08:30 по московскому времени.
Ранее на фоне опасности атаки БПЛА на Татарстан закрыли аэропорт Казани.
Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.