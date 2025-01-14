Главе СКР доложат о мошенничестве в отношении семьи участника СВО

Как сообщили в Информационном центре СКР, в 2020 году знакомая потерпевшей обманным путем убедила ее продать квартиру, которая находилась в Московской области. Вырученные деньги она предложила направить на развитие компании. Женщина пообещала за это ежемесячную выплату, выделение доли в уставном капитале коммерческого объекта и последующий возврат реализованного жилья.