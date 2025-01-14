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В Заларинском районе простились с погибшим бойцом СВО

Молодому человеку было 23 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

11 января в Заларинском районе простились с Константином Мамаевым, павшим в зоне проведения СВО. Молодому человеку было 23 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Заларинского района Владимир Самойлович, Константин Мамаев родился 14 мая 2001 года, воспитывался в многодетной семье. До девятого класса обучался в Веренской СОШ, был активным человеком, участвовал в спортивных и творческих мероприятиях.

Мэр района отметил, что молодой человек был добрым, отзывчивым, всегда был готов прийти на помощь.