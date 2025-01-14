В Нижнекамске рассказали о контроле в промышленной части города

Власти Нижнекамска отчитались об обстановке в городе после атаки БПЛА. Воздушная тревога была объявлена ранним утром 14 января.
В промышленной зоне Нижнекамска проводится наблюдение за воздушным пространством. Данные меры призваны гарантировать безопасность Об этом представители городских властей сообщили в своем ТГ-канале. Отмечается, что работники предприятия следуют стандартным инструкциям, разработанным службой безопасности.
Напомним, что на всей территории Татарстана с 5:40 было объявлено предупреждение о возможной атаке беспилотников. В 9:39 уведомление повторно отправили через официальное приложение МЧС России.