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В Нижнекамске рассказали о контроле в промышленной части города

Идёт мониторинг воздушного пространства.

Власти Нижнекамска отчитались об обстановке в городе после атаки БПЛА. Воздушная тревога была объявлена ранним утром 14 января.

В промышленной зоне Нижнекамска проводится наблюдение за воздушным пространством. Данные меры призваны гарантировать безопасность Об этом представители городских властей сообщили в своем ТГ-канале. Отмечается, что работники предприятия следуют стандартным инструкциям, разработанным службой безопасности.

Напомним, что на всей территории Татарстана с 5:40 было объявлено предупреждение о возможной атаке беспилотников. В 9:39 уведомление повторно отправили через официальное приложение МЧС России.