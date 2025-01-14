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МЧС Татарстана в третий раз рассылает предупреждение об атаке БПЛА

Налёту дронов подверглись сразу несколько городов.

Жители Татарстана снова получили предупреждение о возможном налёте беспилотников. Сообщения были получены около 10:30 утра.

14 января РТ в числе других регионов России подверглась атаке дронов. Дроны были замечены летящими в сторону авиазавода, нефтепрокачивающей станции и ряда населённых пунктов.

Отметим, утром 14 января жители Татарстана получили сообщения от МЧС с предупреждениями о возможной атаке беспилотников. Дроны были замечены в Альметьевском районе и Казани. Кроме того, был закрыт аэропорт в Нижнекамске.