МЧС Татарстана в третий раз рассылает предупреждение об атаке БПЛА

Жители Татарстана снова получили предупреждение о возможном налёте беспилотников. Сообщения были получены около 10:30 утра.
14 января РТ в числе других регионов России подверглась атаке дронов. Дроны были замечены летящими в сторону авиазавода, нефтепрокачивающей станции и ряда населённых пунктов.
Отметим, утром 14 января жители Татарстана получили сообщения от МЧС с предупреждениями о возможной атаке беспилотников. Дроны были замечены в Альметьевском районе и Казани. Кроме того, был закрыт аэропорт в Нижнекамске.