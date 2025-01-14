ВС РФ вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР

Он добавил, что продвижение российских войск в Часовом Яре следует рассматривать в совокупности с успехами в Дзержинске (украинское название — Торецк). «Противник прекрасно понимает, что после того, как мы освободим Часов Яр и Торецк, и они пока еще на шахте немного сопротивляются, то мы фактически зачистим достаточно большую агломерацию, которая находится рядом с Константиновкой, что создаст достаточно благоприятный плацдарм для дальнейших успешных действий», — заключил советник главы республики.