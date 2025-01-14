ВС РФ вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР

«Завод огнеупоров после достаточно серьезного сопротивления они (ВСУ — прим. ТАСС) оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее в частный сектор. Сейчас уже ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода, и там идет зачистка как раз таки в первую очередь многоэтажной застройки, и тогда можно уже рассматривать полное освобождение города», — сказал Кимаковский.
Он добавил, что продвижение российских войск в Часовом Яре следует рассматривать в совокупности с успехами в Дзержинске (украинское название — Торецк). «Противник прекрасно понимает, что после того, как мы освободим Часов Яр и Торецк, и они пока еще на шахте немного сопротивляются, то мы фактически зачистим достаточно большую агломерацию, которая находится рядом с Константиновкой, что создаст достаточно благоприятный плацдарм для дальнейших успешных действий», — заключил советник главы республики.
11 января в силовых структурах сообщили ТАСС, что группа ВСУ попала в огневой мешок возле огнеупорного комбината в Часовом Яре, куда противник долгое время перебрасывал большое количество личного состава.