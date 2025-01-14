В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

Во вторник, 14 января 2025 года, на территории Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников, о которой предупреждали ранее. Опасность была снята в 13:00, она длилась чуть более пяти часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«13:00 Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — рассказали в оперативном ведомстве.
В связи с угрозой жителям региона ранее рекомендовалось быть особенно осторожными и при необходимости обращаться за помощью по телефону 112.
Напомним, что днем ранее, 13 января, также была объявлена угроза атаки беспилотников, но она продолжалась только два часа и была снята в 08:30 утра.