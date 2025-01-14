В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

Во вторник, 14 января 2025 года, на территории Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников, о которой предупреждали ранее. Опасность была снята в 13:00, она длилась чуть более пяти часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.