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Аэропорт Казани открыли после атаки БПЛА

В аэропорту Казани были сняты ограничения на прием и отправку авиарейсов после атаки беспилотника. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В сообщении Росавиации не уточняется время закрытия аэропорта. Ограничения сняли в 12:05.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.

На время ограничений в аэропорту Казани было задержано 12 авиарейсов. Самолет, следовавший в столицу Татарстана, перенаправили на запасной аэродром в Перми.

14 января в 05:40 в Татарстане объявили опасность атаки беспилотными воздушными судами. Утром в пригороде Казани загорелась газовая цистерна.

В 12:21 МЧС России сообщило об отмене опасности атаки БПЛА.