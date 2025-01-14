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Ганчев: ВС России разбивают ВСУ южнее Купянска

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские войска разбивают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Купянска Харьковской области и создают плацдарм для дальнейшего продвижения. В скором времени ВСУ могут быть отрезаны пути отступления из города и его окрестностей, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Ганчев сообщал, что ВС РФ форсировали Оскол и взяли под контроль Калиново — населенный пункт, который открывает армии России дорогу на Купянск с севера.

«Разбивают группировку противника наши бойцы в районе населенных пунктов южнее города, что позволит создать определенный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», — сказал Ганчев.