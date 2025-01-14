Ганчев: ВС России разбивают ВСУ южнее Купянска

«Разбивают группировку противника наши бойцы в районе населенных пунктов южнее города, что позволит создать определенный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», — сказал Ганчев.