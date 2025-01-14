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Глава Башкирии напомнил о мерах поддержки бойцов СВО и их семей

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил о региональных мерах поддержки бойцов СВО и их семей.

«В Год поддержки участников СВО и членов их семей в Башкортостане нам предстоит сделать максимум для того, чтобы еще больше окружить наших защитников и их близких вниманием и заботой», — написал он в своих соцсетях.

Руководитель региона добавил, что в Башкортостане разработаны 40 региональных мер поддержки, которые затрагивают самые разные сферы. Это льготы для детей-дошкольников, школьников и студентов, дополнительные возможности для получения образования и профессиональных навыков, социальных услуг, отдыха и оздоровления, помощь в решении бытовых вопросов — все то, что может облегчить финансовую нагрузку и в целом жизнь военнослужащих и тех, кто ждет их дома.

«Этот перечень мы будем расширять. Кроме разнообразия мер поддержки, важно также и то, насколько они доступны. Здесь мы движемся к максимальному упрощению всех процедур — это тоже важная для нас задача. В ближайшее время состоится заседание оргкомитета по проведению нашего Года поддержки участников СВО и членов их семей. Обсудим планы и конкретные действия», — сообщил Радий Хабиров.