Глава Башкирии напомнил о мерах поддержки бойцов СВО и их семей

«Этот перечень мы будем расширять. Кроме разнообразия мер поддержки, важно также и то, насколько они доступны. Здесь мы движемся к максимальному упрощению всех процедур — это тоже важная для нас задача. В ближайшее время состоится заседание оргкомитета по проведению нашего Года поддержки участников СВО и членов их семей. Обсудим планы и конкретные действия», — сообщил Радий Хабиров.