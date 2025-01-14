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ВС России освободили Терны и Нескучное в ДНР

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.