«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
ВС России освободили Терны и Нескучное в ДНР
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.