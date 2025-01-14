Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Запад»

«Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и Kirpi турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.