ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки «Восток»

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении.