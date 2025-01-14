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ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки «Восток»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 220 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки «Восток», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении.