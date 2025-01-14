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Войска «Днепра» поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 50 военных, три орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.