Войска «Днепра» поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.