Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

«В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны», — сообщили в ведомстве. Там указали, что пострадавших и жертв нет.
О массированном комбинированном ракетном ударе по Брянской области вечером 13 января сообщил глава региона Александр Богомаз. Он также заявил, что пострадавших не было.
Минобороны добавило, что ночью еще две ракеты Storm Shadow были сбиты над Черным морем. Ведомство пообещало, что эти действия украинской стороны «не останутся без ответа».
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