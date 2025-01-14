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Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

ВСУ нанесли удары по объектам в Брянской области. Они были нанесены шестью ракетами ATACMS и шестью ракетами Storm Shadow. Также для нанесения ударов использовался 31 беспилотник, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны», — сообщили в ведомстве. Там указали, что пострадавших и жертв нет.

О массированном комбинированном ракетном ударе по Брянской области вечером 13 января сообщил глава региона Александр Богомаз. Он также заявил, что пострадавших не было.

Минобороны добавило, что ночью еще две ракеты Storm Shadow были сбиты над Черным морем. Ведомство пообещало, что эти действия украинской стороны «не останутся без ответа».

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