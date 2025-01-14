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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Юг»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Марково, Подольское, Орехово-Василевка, Миньковка, Янтарное, Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.