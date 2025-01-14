«Мы воюем не с военными, а с террористами»: подробнее об атаке БПЛА в Татарстане

Тем временем в Казани второй раз за утро объявили об опасности атаки беспилотниками. Спустя время один за другим в небе над Казанью оказались сбиты два БПЛА. Казанцы сняли на видео ликвидацию вражеского летательного объекта над микрорайоном «Жилплощадка». Осколки упали предположительно на территории одного из предприятий. Неподалеку от этого же места, над СНТ «Сирень», сбили еще один дрон. Куда бы не летели эти два беспилотника, планам врага помешала система ПВО.