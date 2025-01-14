«Сегодня ночью над Черным морем сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования “Storm Shadow”, произведенные в Великобритании», — уточнили в ведомстве.
Минобороны также отметило, что попытка Киева атаковать территорию России не останется без ответа, подчеркнув поддержку Украины со стороны западных стран.
Кроме того, по данным министерства, в ночь на 14 января украинские военные предприняли ракетный удар по объектам в Брянской области. Для атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» и 31 беспилотник самолетного типа.
Все угрозы были своевременно обнаружены и нейтрализованы средствами ПВО, сообщили в Минобороны.
Средства ПВО РФ сбили две ракеты Storm Shadow над Черным морем
Российская противовоздушная оборона успешно уничтожила две украинские крылатые ракеты «Storm Shadow» в небе над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сегодня ночью над Черным морем сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования “Storm Shadow”, произведенные в Великобритании», — уточнили в ведомстве.