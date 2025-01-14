Средства ПВО РФ сбили две ракеты Storm Shadow над Черным морем

«Сегодня ночью над Черным морем сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования “Storm Shadow”, произведенные в Великобритании», — уточнили в ведомстве.



Минобороны также отметило, что попытка Киева атаковать территорию России не останется без ответа, подчеркнув поддержку Украины со стороны западных стран.



Кроме того, по данным министерства, в ночь на 14 января украинские военные предприняли ракетный удар по объектам в Брянской области. Для атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» и 31 беспилотник самолетного типа.



Все угрозы были своевременно обнаружены и нейтрализованы средствами ПВО, сообщили в Минобороны.