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Средства ПВО РФ сбили две ракеты Storm Shadow над Черным морем

Российская противовоздушная оборона успешно уничтожила две украинские крылатые ракеты «Storm Shadow» в небе над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: пресс-служба Министерства обороны РФ

«Сегодня ночью над Черным морем сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования “Storm Shadow”, произведенные в Великобритании», — уточнили в ведомстве.

Минобороны также отметило, что попытка Киева атаковать территорию России не останется без ответа, подчеркнув поддержку Украины со стороны западных стран.

Кроме того, по данным министерства, в ночь на 14 января украинские военные предприняли ракетный удар по объектам в Брянской области. Для атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» и 31 беспилотник самолетного типа.

Все угрозы были своевременно обнаружены и нейтрализованы средствами ПВО, сообщили в Минобороны.