Российские ПВО отразили удары ракет ATACMS и Storm Shadow
В ночь на 14 января ВСУ нанесли ракетный удар по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.
«Все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в Минобороны РФ.
Еще две ракеты Storm Shadow нейтрализовали над Черным морем, также ликвидирован реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Всего за сутки российские средства ПВО уничтожили 180 БПЛА самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.
Армия России освободила два села в ДНР за сутки
Российские военнослужащие в результате решительных действий заняли два населенных пункта в ДНР. Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Терны, бойцы «Восточной» группировки — село Нескучное.
Группировка «Север» продвинулись в Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по трем бригадам противника в районе города Волчанска и села Липцы Харьковской области.
ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов.
В зоне действия группировки «Запад» потери ВСУ достигли 600 человек
Подразделения «Западной» группировки продвинулись вперед, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили до 600 боевиков. Также российские бойцы уничтожили: танк, восемь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка «Юг» заняла новые рубежи
Бойцы «Южной» группировки продвинулись на более выгодные позиции, нанеся поражение четырем украинским бригадам в районах 11 населенных пунктов ДНР.
«Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Центр» нанесла поражение семи бригадам противника
Подразделения «Центральной» группировки нанесли удар по пяти механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам нацгвардии в районах 12 населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 500 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» продавили линию обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка ДНР и Новодаровка Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли 220 человек. Также противник лишился семи автомобилей, двух артиллерийских орудий.
Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли удар по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.
«Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 148 районах.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК, военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.