ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 12 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.