ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены три контратаки противника», — говорится в сводке.
Авиация и артиллерия в свою очередь поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта Курской области, а также четырёх — в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.