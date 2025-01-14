Авиационная опасность в Воронежской области продлилась 18 минут

Во вторник, 14 января, в 18.22 в Воронежской области объявили авиационную опасность. Что означает вероятность атаки не БПЛА, а ракетами. Об этом объявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Режим авиационной опасности продлился совсем недолго. Уже в 18.40 объявили об отбое.
Напомним, в ночь с 13 на 14 января объявляли опасность атаки БПЛА. Позднее губернатор Александр Гусев сообщил о том, что в небе над Воронежем и двумя районами области силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников.