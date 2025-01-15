В Киевской области и Сумах прогремели взрывы

Взрывы произошли в Киевской области, информирует региональная военная администрация.
В сообщении утверждается, что звуки взрывов связаны с работой систем ПВО.
Кроме того, взрывы прогремели в Сумах.
«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в материале украинского издания «Общественное».
В Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога.
Кроме того, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.