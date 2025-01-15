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В Тамбовской области при атаке беспилотника ВСУ повреждён дом

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Жилой дом получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Тамбовской области, информирует пресс-служба правительства региона.

Власти подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.

Дрон зацепился за ветки деревьев в населённом пункте Новая Ляда и взорвался.

«В посёлке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался. В одном из домов есть незначительные разрушения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении правительства в Telegram.

На месте ЧП находятся сотрудники экстренных служб.

Напомним, РФ подверглась самой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины с начала года. Сообщалось, что ночь над российскими регионами были сбиты свыше 200 украинских дронов.

Ранее жители Казани рассказали об обстановке в городе после налёта БПЛА.